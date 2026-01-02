जयपुर समेत कई जिलों में CNG-PNG के दामों में कटौती, रात 12 बजे से नई दरें होंगी लागू

दरें घटने के बाद सीएनजी अब पेट्रोल की तुलना में लगभग 43 प्रतिशत तक सस्ती हो गई है। ऐसे में सीएनजी वाहन चलाना पहले से अधिक किफायती होगा। इससे न सिर्फ आम लोगों के ईंधन खर्च में कमी आएगी, बल्कि प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि सीएनजी को पेट्रोल और डीजल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है।