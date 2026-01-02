2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

जयपुर समेत कई जिलों में CNG-PNG के दामों में कटौती, रात 12 बजे से नई दरें होंगी लागू

राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में 2 जनवरी की रात 12 बजे के बाद से सीएनजी 2.75 रुपए सस्ती मिलेगी। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने CNG-PNG की कीमतों में कटौती की है।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Jan 02, 2026

CNG-PNG Rate

फोटो-पत्रिका

जयपुर। शहरवासियों के लिए नए साल की शुरुआत राहत भरी खबर के साथ हुई है। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद राजधानी जयपुर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती की गई है। इससे न केवल सीएनजी वाहन चालकों को फायदा होगा, बल्कि घरों में पीएनजी से खाना बनाने वाले उपभोक्ताओं की जेब पर भी बोझ कम पड़ेगा।

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने सीएनजी की कीमत में 2.75 रुपए प्रति किलो और घरेलू पीएनजी की दर में 2 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) की कमी को मंजूरी दी है। इसके बाद टोरेंट गैस कंपनी ने संशोधित दरें 2 दिसंबर की रात 12 बजे से लागू करने का एलान किया है।

सीएनजी अब 89.16 रुपए किलो

नई दरों के अनुसार जयपुर में अब सीएनजी 91.91 रुपए प्रति किलो की बजाय 89.16 रुपए प्रति किलो में उपलब्ध होगी। वहीं घरेलू पीएनजी की कीमत घटकर 49.50 रुपए प्रति एससीएम हो जाएगी। कीमतों में इस कमी से खासतौर पर उन लोगों को राहत मिलेगी, जो रोजाना सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं या जिनके घरों में पीएनजी कनेक्शन हैं।

सीएनजी वाहन चलाना होगा किफायती

दरें घटने के बाद सीएनजी अब पेट्रोल की तुलना में लगभग 43 प्रतिशत तक सस्ती हो गई है। ऐसे में सीएनजी वाहन चलाना पहले से अधिक किफायती होगा। इससे न सिर्फ आम लोगों के ईंधन खर्च में कमी आएगी, बल्कि प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि सीएनजी को पेट्रोल और डीजल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है।

इन जिलों में भी राहत

जयपुर के साथ-साथ कोटपूतली, खैरथल और अलवर जिलों में भी सीएनजी-पीएनजी की नई दरें लागू होंगी। इन शहरों के उपभोक्ताओं को भी इस कीमत कटौती का सीधा लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि आने वाले समय में गैस आधारित ईंधन की ओर लोगों का रुझान और बढ़ेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ घरेलू बजट को भी राहत मिलेगी।

02 Jan 2026 09:43 pm

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

