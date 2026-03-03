जयपुर की 10 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग: छत पर फंसे 8 लोग, बुजुर्ग महिला का क्रेन से हुआ रेस्क्यू, फ्लैट्स में थे करीब 200 लोग

हादसा सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। छठी मंजिल पर रहने वाले कमल के फ्लैट में अचानक आग की लपटें उठीं। कमल और उनका परिवार तो फौरन बाहर निकल आया, लेकिन चंद मिनटों में ही पूरी बिल्डिंग काले धुएं के गुबार से भर गई। घबराए लोग अपने-अपने फ्लैट्स से निकलकर भागने लगे। सूचना मिलते ही श्यामनगर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।