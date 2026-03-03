Holi 2026: रंग व गुलाल में मिला केमिकल उड़ा न दें चेहरे का रंग, होली खेलने से पहले जान लें ये जरूरी सावधानियां

-केवल हर्बल, प्राकृतिक व ऑर्गेनिक रंगों का ही प्रयोग करें।

-आंखों पर सनग्लास और त्वचा पर नारियल या सरसों का तेल लगाकर होली खेलें।

-होंठों पर लिप बाम और नाखूनों पर वैसलीन लगाएं। पूरे कपड़े पहनें।

-रंग आंख में चला जाए तो तुरंत साफ पानी से धोकर डॉक्टर को दिखाएं।

-बच्चों को सस्ते और खुले में बिकने वाले रंगों से दूर रखें।

-रंग खेलने के बाद हल्के गुनगुने पानी और माइल्ड साबुन से रंग हटाएं। जोर से स्क्रब न करें।

-नहाने के बाद मॉइस्चराइजऱ लगाएं और बालों में कंडीशनर करें।

-यदि लालिमा, खुजली, जलन या सूजन बनी रहे तो तुरंत त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श लें।