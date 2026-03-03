Churu Hotel Firing : हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार पर साधा निशाना, कही ये बड़ी बात

चूरू एसपी जय यादव ने बताया कि जिले के बीदासर में होटल द रॉयल ट्रीट में सोमवार देर रात करीब 12.30 बजे घटना हुई। तीन बदमाशों ने होटल में घुसकर करीब 5 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमे होटल मालिक मुनीराम मंडा की मौके पर मौत हो गई। फायरिंग में भीखाराम जाट, श्रवण जाट और प्रभुराम प्रजापत निवासी दडीबा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों को जयपुर रेफर कर दिया गया है।