पश्चिमी राजस्थान की किस्मत बदलने को तैयार रिफाइनरी, 50 हजार रोजगार और 400 नए उद्योगों का खुलेगा रास्ता

इस परियोजना के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एक अहम पहलू है। रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल जोन और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़कों, बिजली, पानी और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में जोधपुर से बालोतरा के बीच केवल सिंगल रोड है, जो बढ़ते औद्योगिक और यातायात दबाव के लिए अपर्याप्त मानी जाती है। रिफाइनरी के शुरू होने के साथ ही इस मार्ग के चौड़ीकरण और नए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की मांग और जरूरत दोनों बढ़ गई है।