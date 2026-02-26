Jodhpur: मकान से नशे का जखीरा बरामद, 950 किलो डोडा पोस्त,13 लाख नकद, एमडी ड्रग्स समेत सोना-चांदी जब्त

पुलिस की छापेमारी में नकदी,ड्र्रग्स और सोना-चांदी जब्त, पत्रिका फोटो
Drug Trafficking Case: जोधपुर शहर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने जिला विशेष टीम की मदद से चौहाबो के सेक्टर-11 स्थित मकान में बुधवार देर रात दबिश देकर 97 ग्राम एमडी ड्रग्स, 950 किलो डोडा पोस्त के साथ 13 लाख रुपए व लाखों रुपए का सोना- चांदी जब्त किया।
पुलिस के अनुसार चौहाबो सेक्टर-11 में राकेश के मकान में भारी तादाद में मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त किए जाने की सूचना मिली। विशेष टीम ने मकान में छापा मारा, जहां से राकेश व अन्य को हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर 97 ग्राम एमडी ड्रग्स व 950 किलोग्राम डोडा पोस्त मिला। थानाधिकारी ईश्वरचंद पारीक भी मौके पर पहुंचे।
सघन तलाशी लेने पर मकान से 13 लाख रुपए और लाखों रुपए के सोने व चांदी के आभूषण भी मिले। जिन्हें पुलिस ने कब्जे में लिए। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मूलत: गोदावास हाल चौहाबो सेक्टर-11 निवासी राकेश को गिरफ्तार किया। देर रात तक कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस को आशंका है कि रुपए व जेवर मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त से अर्जित किए गए हैं।
मारवाड़ की भोगौलिक स्थिति और जनसंख्या का कम घनत्व ड्रग माफिया को रास आ रहा है। रेत के धोरों में एक ड्रग लैब पर कार्रवाई होती तो दूसरी तैयार हो जाती है। जिला पुलिस के अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जोधपुर पिछले 22 माह में एमडी ड्रग्स बनाने की 12 लैब पकड़ चुकी है। करोड़ों रुपए की ड्रग्स व केमिकल जब्त किए गए हैं।
