Jodhpur: मकान से नशे का जखीरा बरामद, 950 किलो डोडा पोस्त,13 लाख नकद, एमडी ड्रग्स समेत सोना-चांदी जब्त

सघन तलाशी लेने पर मकान से 13 लाख रुपए और लाखों रुपए के सोने व चांदी के आभूषण भी मिले। जिन्हें पुलिस ने कब्जे में लिए। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मूलत: गोदावास हाल चौहाबो सेक्टर-11 निवासी राकेश को गिरफ्तार किया। देर रात तक कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस को आशंका है कि रुपए व जेवर मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त से अर्जित किए गए हैं।