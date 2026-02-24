Jodhpur Digital Arrest: SBI की ‘खामोशी’ ले डूबी 1.85 करोड़, PNB की ‘नजर’ ने बचा लिए 22 लाख! पढ़ें रूह कंपा देने वाली कहानी

Jodhpur Cyber Scam: राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने बैंकिंग सुरक्षा और बुजुर्गों की डिजिटल सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कमला नेहरू नगर की रहने वाली 75 वर्षीय सरस्वती माहेश्वरी पिछले 6 दिनों से अपने ही घर में 'कैद' थीं, लेकिन यह कैद किसी जंजीर से नहीं बल्कि 'डिजिटल खौफ' से बनी थी। साइबर ठगों ने बुजुर्ग महिला का इस कदर ब्रेनवाश किया कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया झूठी और मोबाइल स्क्रीन पर बैठे अपराधी असली पुलिस वाले लगने लगे। इस दौरान ठगों ने महिला के बैंक खातों की पूरी जानकारी जुटा ली और उन्हें करोड़ों रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की एक शाखा ने भारी चूक कर दी, जबकि पंजाब नेशनल बैंक की सजगता ने एक बड़ी अनहोनी को रोक लिया।