अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग, शादी से लौटते समय घेरा, 4 गोलियों ने मचाई सनसनी

जोधपुर। अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश बेनीवाल पर आसोप थाना क्षेत्र में कथित तौर पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 10 से 15 लोगों ने उनका रास्ता रोककर लाठी-डंडों से हमला किया और दहशत फैलाने के लिए चार राउंड फायरिंग की। हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।