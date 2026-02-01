पश्चिमी राजस्थान में धोरों की धरती से उठ रहा ड्रग्स का बवंडर

27 अप्रेल 2024 : गुजरात एटीएस की मदद से एनसीबी ने एमडी ड्रग्स बनाने की चार फैक्ट्री पकड़ी थी। 13 जनों को गिरफ्तार कर 22 किलो एमडी ड्रग्स, 124 लीटर लिक्विड ड्रग्स जब्त की

गई थी।

7 दिसम्बर 2025 : गुजरात एटीएस ने शेरगढ़ थानान्तर्गत सोइंतरा गांव के खेत में एमडी ड्रग्स की लैब होने का पता लगाया था। यहां छापा मारकर ड्रग्स की लैब पकड़ी थी, भारी मात्रा में केमिकल व उपकरण पकड़े गए थे।

29 जनवरी : एनसीबी ने सोयला गांव के एक खेत में दबिश देकर ड्रग्स की लैब पकड़ी थी। भारी मात्रा में केमिकल व उपकरण जब्त किए थे। लैब में दो सौ किलो एमडी ड्रग्स बनाने की साजिश थी। शेरगढ़ थाना पुलिस के साथ मिलकर सोइंतरा के एक ट्यूबवेल पर दबिश देकर एमडी ड्रग्स की लैब पकड़ी।