पचपदरा रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 है, जो इसे विश्व की उच्च श्रेणी की रिफाइनरियों में शामिल करता है। यहां उच्च गुणवत्ता का गैसोलीन, डीजल और प्रतिवर्ष 2.4 एमएमटीपीए पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार किए जाएंगे। परियोजना में 26 प्रतिशत से अधिक पेट्रोकेमिकल यील्ड का लक्ष्य रखा गया है। रिफाइनरी के चालू होने से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन से भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलेगी।