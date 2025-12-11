राजस्थान: सर्दी में गांव प्यासा…बॉर्डर के अंतिम गांव में पेयजल संकट, गोकुंड टूटा और बेरियां जर्जर

रोहिड़ी गांव में इंसानों से ज्यादा पशुधन हैं और आजीविका का मूल आधार यही है। लेकिन पानी की किल्लत ने पशुपालकों को सबसे बड़ी चिंता दे दी है। हजार से अधिक गोवंश बिना पानी तड़प रहा है, जिससे बीमारी और मौत का खतरा बढ़ गया है। गांव में जहां रोजाना सैकड़ों लीटर पानी पशुधन को चाहिए होता है, वहां अब एक बाल्टी पानी का भी संकट खड़ा है।