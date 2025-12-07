राजस्थान में शहरी विकास को नई रफ्तार: कहां-कहां बन रही स्मार्ट सिटी, छह शहरों को मिला विकास का खाका

राजस्थान में स्मार्ट सिटी विकास सिर्फ शहरी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह औद्योगिक परियोजनाओं को भी दिशा दे रहा है। जोधपुर-पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (JPMIA) पश्चिमी राजस्थान का नया उभरता औद्योगिक केंद्र है।

-642 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माण

-आधुनिक सड़क नेटवर्क

-48 MLD पानी आपूर्ति

-कांकाणी उपकेंद्र से बिजली परियोजना विधिवत स्वीकृत

स्मार्ट सिटी बनने से क्या बदलेगा?

-शहरी जीवन स्तर सुधरेगा

-डिजिटल सेवाएं बढ़ेंगी

-रोजगार के नए अवसर खुलेंगे

-पर्यटन और उद्योग दोनों को लाभ मिलेगा