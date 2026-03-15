IMD Forecast: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 18,19,20 मार्च को आंधी-बारिश की संभावना

Rajasthan Weather Update: जयपुर. राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 18 से 21 मार्च के बीच एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मेघगर्जन, तेज आंधी और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।