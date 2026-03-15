Rajasthan Highway Project: जयपुर-गुरुग्राम 6 लेन हाईवे पर फर्राटा भरेंगे वाहन, 18 साल से चल रहा काम जल्द होगा पूरा

जयपुर-गुरुग्राम के बीच चार लेन हाईवे सड़क को छह लेन करने का काम 2009 में शुरू हुआ था। यह काम यूं तो 2011 में पूरा होना था, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते लंबे समय तक काम अटका ही रहा। बीच-बीच में कानूनी राहत मिलने पर एनएचएआइ काम शुरू कर देती और कुछ समय बाद या तो ठेकेदार काम छोड़ कर भाग जाता या फिर जमीन अधिग्रहण में किसी तरह की कानूनी बाधा आ जाती, जिस वजह से काम पूरा नहीं होता।