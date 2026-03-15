आपकी बात: ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले गांवों की धरोहर, कला और संस्कृति की पहचान कर उनका संरक्षण व पुनर्निर्माण आवश्यक है। इसके साथ ही गांवों तक बेहतर सड़क नेटवर्क, जल, बिजली और परिवहन जैसी सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। ग्राम पंचायतें पर्यटन विकास के लिए विशेष बजट की व्यवस्था करें और इंटरनेट के माध्यम से इन क्षेत्रों का प्रचार-प्रसार भी बढ़ाया जाए। सरकारी पर्यटन योजनाओं का लाभ लेकर इन प्रयासों को गति दी जा सकती है, जिससे रोजगार और स्थानीय बाजार का विस्तार संभव होगा। - तरुण कुमार, जैसलमेर