Weather Update : आईएमडी का नया अपडेट, जानें राजस्थान में 16-17-18-19-20-21 मार्च को कैसा रहेगा मौसम

Weather Update : राजस्थान में मार्च का आधा महीना बीत गया है। मौसम काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी अभी मौसम विभाग का एक ताजा अपडेट आया है। जिसमें कहा गया है कि 18-21 मार्च के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिससे राजस्थान के कई इलाकों में 40-50 KMPH रफ्तार से तेज आंधी व बारिश की प्रबल संभावना है।