LPG Crisis : देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, गजेन्द्र सिंह शेखावत बोले- केरोसिन का कोटा भी खोला

LPG Crisis : राजस्थान सहित पूरे देश में एलपीजी संकट बरकरार है। पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। जोधपुर में शनिवार को मीडिया से बातचीत में गजेन्द्र सिंह शेखावत ने वैश्विक युद्ध की स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिम पूर्व में जारी तनाव के कारण दुनियाभर के देशों के सामने चुनौतियां खड़ी हुई हैं।