Rajasthan LPG Crisis : जयपुर में ब्लैक में बिक रहा है गैस सिलेंडर, सिस्टम नाकाम, सच जानना है तो पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

नमकीन वाली गली स्थित श्रीराम कल्याण जी कचौरी पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग होता मिला। लालजी सांड के रास्ते पर सौध्या हलवाई ने पहले ही 4-5 सिलेंडर स्टॉक कर लिए हैं। कई चाय की दुकानें गैस की कमी से बंद हो चुकी हैं। गणगौरी बाजार स्थित कविता गैस एजेंसी पर पुरानी फोन बुकिंग बंद है। अब दीवार पर लिखे नंबर व्हाट्सऐप पर भेजकर डीएसी नंबर और पर्ची लेनी पड़ती है। चौगान के पास खड़े एचपी और इंडेन के ट्रकों से 25 से 30 दिन पुरानी बुकिंग वालों को ही सिलेंडर मिल रहा है।