Jaipur: गैस सिलेंडर सप्लाई पर कलक्टर की ओर से अच्छी पहल, लाखों परिवारों के लिए फायदे की खबर

प्रशासन ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए OTP आधारित डिजिटल बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब सिलेंडर केवल वैध पंजीकृत उपभोक्ताओं को ही प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने केंद्रों पर भीड़ और लंबी कतारें न लगने दें। वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए यह भी तय किया गया है कि वर्तमान में 25 दिन के अंतराल के बाद ही नई गैस बुकिंग स्वीकार की जाएगी, ताकि सभी को समान रूप से गैस उपलब्ध हो सके।