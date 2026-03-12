Rajasthan: LPG सप्लाई पर आया कलक्टर का नया आदेश, हर परिवार के लिए जानना जरूरी…

प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व घरेलू सिलेंडरों से गैस चोरी कर छोटे सिलेंडरों में भर रहे हैं। इसे रोकने के लिए पुलिस आयुक्तालय (Police Commissionerate) के साथ मिलकर एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है। यह टीम शहर के संदिग्ध इलाकों में औचक छापेमारी करेगी। यदि कोई होटल या ढाबा घरेलू सिलेंडर का उपयोग करता पाया गया, तो उस पर भारी जुर्माने के साथ-साथ कानूनी मुकदमा भी दर्ज होगा।