Farooq Abdullah Assault : अशोक गहलोत ने कहा, कड़ी सुरक्षा के बीच हमला होना बेहद गंभीर, जानें सचिन पायलट की प्रतिक्रिया

जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में बुधवार शाम एक शादी समारोह में फायरिंग की घटना के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बाल-बाल बच गए। अब्दुल्ला एक वकील की शादी में शामिल होने गए थे, जहां जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी भी मौजूद थे। घटना रॉयल पार्क के पास हुई, जहां एक व्यक्ति ने अचानक गोली चलाई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। गोली से फारूक अब्दुल्ला को कोई चोट नहीं आई।