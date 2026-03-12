सरकार ने दी बड़ी Good News : चार दिन बाद से शुरू हो रहे नामांकन, कर लें सुनहरे भविष्य की तैयारी

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विभाग ने डिजिटल व्यवस्था अपनाई है। प्रत्येक उम्मीदवार को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS और आधिकारिक ई-मेल के जरिए सूचना भेजी जाएगी। मैसेज में दिए गए डायरेक्ट लिंक या विभागीय वेबसाइट http://home.rajasthan.gov.in/homeguards पर जाकर अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और किसी भी अनाधिकृत लिंक पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।