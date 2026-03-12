12 मार्च 2026,

गुरुवार

जयपुर

सरकार ने दी बड़ी Good News : चार दिन बाद से शुरू हो रहे नामांकन, कर लें सुनहरे भविष्य की तैयारी

Rajasthan Job News: इस भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जिसका अंदाजा आवेदकों की संख्या से लगाया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Mar 12, 2026

CM Bhajan Lal announces on Rajasthan government second anniversary worth Rs 20,000 crore development works will be gift

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Rajasthan Home Guard Recruitment : राजस्थान गृह रक्षा विभाग (Home Guard Department) ने प्रदेश के युवाओं के लिए बहुप्रतीक्षित नामांकन प्रक्रिया की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजधानी जयपुर के फतेहपुरा बेगस स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में आगामी 16 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक यह भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इस भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जिसका अंदाजा आवेदकों की संख्या से लगाया जा सकता है।

एक पद पर 250 से ज्यादा दावेदार: कड़ा होगा मुकाबला

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, कुल 269 रिक्त पदों के विरुद्ध प्रदेश भर से 67,943 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। गणितीय आधार पर देखा जाए, तो एक पद के लिए औसतन 252 अभ्यर्थी दौड़ में शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए विभाग ने सुरक्षा और पारदर्शिता के विशेष इंतजाम किए हैं।

एडमिट कार्ड: SMS और ई-मेल से मिलेगी जानकारी

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विभाग ने डिजिटल व्यवस्था अपनाई है। प्रत्येक उम्मीदवार को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS और आधिकारिक ई-मेल के जरिए सूचना भेजी जाएगी। मैसेज में दिए गए डायरेक्ट लिंक या विभागीय वेबसाइट http://home.rajasthan.gov.in/homeguards पर जाकर अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और किसी भी अनाधिकृत लिंक पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

फतेहपुरा बेगस में सजेगा भर्ती का मैदान

नामांकन की पूरी प्रक्रिया जयपुर के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (CTI), फतेहपुरा बेगस में संपन्न होगी। 16 मार्च से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और दस्तावेजों का सत्यापन (Document Verification) शामिल होगा। प्रशासन ने गर्मी के मौसम को देखते हुए अभ्यर्थियों के लिए पीने के पानी और छाया की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
समय का ध्यान: प्रवेश पत्र में अंकित समय पर ही केंद्र पर पहुंचें।
दस्तावेज: मूल प्रमाण पत्रों के साथ उनकी फोटोकॉपी का सेट साथ लाएं।
पारदर्शिता: भर्ती पूरी तरह मेरिट और शारीरिक क्षमता पर आधारित है, किसी भी प्रकार के प्रलोभन या ठगों से सावधान रहें।

Published on:

12 Mar 2026 10:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सरकार ने दी बड़ी Good News : चार दिन बाद से शुरू हो रहे नामांकन, कर लें सुनहरे भविष्य की तैयारी

