IMD Alert Today: राजस्थान के 6 जिलों में रात भर बरसेंगे बदरा, मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट

मौसम विभाग द्वारा रात करीब साढ़े नौ बजे जारी किए गए अलर्ट के अनुसार चूरू, सीकर, नागौर, अजमेर, जयपुर और बीकानेर जिलों में बादल गरजने के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि इन क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है और कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।