Exam Result: खुशखबरी, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती सहित 3 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम की तिथि घोषित

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा का परिणाम 31 मार्च 2026 के आसपास जारी किया जा सकता है। इस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी काफी समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जल्द जारी होने की संभावना है। बोर्ड के अनुसार इसका रिजल्ट अगले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है।