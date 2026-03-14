Rajasthan Weather: 14–15 मार्च को कई जिलों में मेघगर्जन और आंधी का अलर्ट, 18 से 20 मार्च के बीच फिर बदलेगा मौसम

Rajasthan Rain Alert: जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14 मार्च को कई जिलों में मौसम बदलने की संभावना है। राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, शेखावाटी क्षेत्र, अजमेर तथा जयपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है।