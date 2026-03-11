English Medium School: प्रवेश के लिए नई गाइडलाइन जारी,कक्षा नर्सरी में सभी सीटों पर होंगे नए प्रवेश

Mahatma Gandhi English Medium School: जयपुर. सरकार ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) तथा अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस बार प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं।

गाइडलाइन के अनुसार महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा नर्सरी की सभी सीटों पर नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। यह नियम उन विद्यालयों पर भी लागू होगा जहां पहले से प्री-प्राइमरी कक्षाएं या बाल वाटिका संचालित हो रही हैं। इसके अलावा अन्य कक्षाओं में पहले क्रमोन्नत और उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा और उसके बाद जो सीटें खाली रहेंगी, उन्हीं पर नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।