NEET UG 2026: वेटरनरी स्नातक में अब नीट-यूजी के जरिए ही मिलेगा प्रवेश, अगले सत्र से नई व्यवस्था लागू

Veterinary Admission in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पशु चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब विश्वविद्यालय में प्रवेश राजस्थान प्री-वेटरनरी टेस्ट (आरपीवीटी) के बजाय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी 2026) के माध्यम से दिया जाएगा।