डीपफेक का जहर: पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा ने विदेश मंत्री जयशंकर के AI वीडियो से फैलाई अफवाह

पाकिस्तान ने मई 2025 में Operation Sindoor (पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में PoK और पाकिस्तान में टेरर कैंप्स पर भारतीय स्ट्राइक्स) के दौरान भी AI डीपफेक और फेक वीडियो का जमकर इस्तेमाल किया था। इंडियन आर्मी ने खुलासा किया कि पिछले कुछ महीनों में 217 से ज्यादा AI-जनरेटेड डीपफेक पहचाने गए, ज्यादातर आर्मी चीफ, CDS और सर्विस चीफ्स को टारगेट करते हुए थे। जहां वे "हार मानने" या "सरेंडर" करते दिखाए गए। BOOM और अन्य फैक्ट-चेकर्स ने 13 AI से जुड़े केस रिपोर्ट किए, जिसमें 7 वीडियो, 3 इमेज और डीपफेक शामिल थे। पुराने फुटेज (मिडिल ईस्ट, यूक्रेन) को रिसाइकल करके "भारतीय जेट गिराए गए" या "एयरबेस तबाह" का दावा किया गया।