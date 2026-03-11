Manvendra Singh Jasol : दूसरी शादी के सवाल पर पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?

जब इस पूरे विवाद और दूसरी शादी के आरोपों को लेकर 'पत्रिका' ने मानवेंद्र सिंह से संपर्क किया, तो उनकी प्रतिक्रिया बेहद चौंकाने वाली और रहस्यमयी रही। उन्होंने आरोपों पर सीधा जवाब देने के बजाय एक दार्शनिक और कड़ा रुख अपनाया।



मानवेंद्र सिंह ने कहा, 'अभी देश के लिए महत्वपूर्ण सूचना ईरान की लड़ाई है या सोशल मीडिया की सूचनाएं?' इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। उनके इस बयान से स्पष्ट है कि वे फिलहाल इस व्यक्तिगत मामले पर सार्वजनिक सफाई देने के मूड में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इन चर्चाओं को सिरे से नकारा भी नहीं है।