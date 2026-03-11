आपकी बात: बिना सोचे-समझे खरीदारी पर अंकुश के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?

अनियंत्रित खरीदारी पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले एक निश्चित मासिक बजट तय करना आवश्यक है और उसी के भीतर रहने की आदत विकसित करनी चाहिए। घर से बाजार जाने से पहले जरूरी सामान की सूची तैयार कर लें और उसी के अनुसार खरीदारी करें। घर में पहले से मौजूद वस्तुओं को व्यवस्थित करने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि किन चीजों की वास्तव में जरूरत है। इससे अनावश्यक वस्तुएं खरीदने की प्रवृत्ति कम होती है। साथ ही, क्रेडिट कार्ड की बजाय डेबिट कार्ड का प्रयोग करने से खर्च पर बेहतर नियंत्रण बना रहता है। - प्रवेश भूतड़ा, सूरत