संपादकीयः एआइ की चकाचौंध में विवेक का दीया भी जरूरी

तकनीक हर युग में जीवन को आसान बनाती रही है, लेकिन हर नई तकनीक अपने साथ जोखिमों का नया संसार भी लाती है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) उसी मोड़ पर है। फोटो से कैरिकेचर और कुछ सेकंड में तैयार डिजिटल पहचान- यह रोमांचक है, लेकिन इसके पीछे छिपा खतरा कम नहीं है। एआइ प्रयोगों की अंधी होड़ यदि बिना सावधानी के बढ़ी, तो यह समाज के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों अपनी फोटो से एआइ कैरिकेचर या डिजिटल अवतार बनवाने का चलन है। यह महज मनोरंजन नहीं, बल्कि साइबर अपराधियों के लिए 'डिजिटल कुंडली' तैयार करना है। एक तस्वीर से चेहरे की बनावट और भाव-भंगिमा जैसे संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा निकाले जा सकते हैं। हमें समझना होगा कि यदि कोई ऐप 'मुफ्त' मनोरंजन दे रहा है, तो असल में हम ग्राहक नहीं, हमारा डेटा ही उनका असली 'उत्पाद' है।