नीतीश के निशांत: सत्ता के सुखांत की नई सियासी पटकथा

दो दशक से बिहार में सत्ता का पर्याय बने नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो उनके पुत्र निशांत अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम का स्पष्ट संदेश यह भी था कि दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार इस बार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसी नाटकीय विदाई की उम्मीद शायद ही किसी की हो। बिहार सरीखे राज्य का मन मुताबिक मुख्यमंत्री रहने के बाद राज्यसभा की राह से उनकी छवि निखरती तो हरगिज नहीं। इसी एक मार्च को 75 साल पूरे करने पर सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा नीतीश के राजनीतिक कद के ज्यादा अनुरूप होती। तब वह एक नैतिक उदाहरण पेश करते हुए अपनी लंबी सफल पारी को विराम देते, लेकिन उन्होंने राज्यसभा की राह चुनी। चुनावी राजनीति में संतुलन की चाबी के बल पर राजग या महागठबंधन को नचाते रहे नीतीश कुमार से वह ट्रंप कार्ड इस बार मतदाताओं ने ही छीन लिया।