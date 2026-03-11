Rajasthan News : LPG गैस किल्लत पर मच रही खलबली, अब भजनलाल सरकार का आया ये ‘जवाब’

ईरान-इजरायल और मिडिल ईस्ट के अन्य देशों में बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल पैदा कर दी है। राजस्थान में भी इस तनाव के चलते गैस सिलेंडरों की कथित किल्लत और कालाबाजारी की खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही थीं। इन परिस्थितियों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है।



विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने बुधवार को सचिवालय में हाई-लेवल मीटिंग कर सभी जिला रसद अधिकारियों (DSOs) को सख्त हिदायत दी है कि प्रदेश में रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए।