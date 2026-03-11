11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan News : LPG गैस किल्लत पर मच रही खलबली, अब भजनलाल सरकार का आया ये ‘जवाब’

मिडिल ईस्ट (Middle East) में बढ़ते युद्ध के तनाव के बीच पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में LPG Gas की किल्लत और आपूर्ति बाधित होने की उड़ रही अफवाहों पर भजनलाल सरकार ने विराम लगा दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार ने तेल कंपनियों के साथ मिलकर एक 'फुलप्रूफ' बैकअप प्लान तैयार किया है ताकि युद्ध के हालातों का असर राजस्थान की रसोई तक न पहुँचे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 11, 2026

ईरान-इजरायल और मिडिल ईस्ट के अन्य देशों में बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल पैदा कर दी है। राजस्थान में भी इस तनाव के चलते गैस सिलेंडरों की कथित किल्लत और कालाबाजारी की खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही थीं। इन परिस्थितियों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है।

विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने बुधवार को सचिवालय में हाई-लेवल मीटिंग कर सभी जिला रसद अधिकारियों (DSOs) को सख्त हिदायत दी है कि प्रदेश में रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए।

'अफवाहों पर न दें ध्यान, गैस की कोई कमी नहीं'

शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने तेल और गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद साफ किया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की पैनिक बुकिंग (Panic Booking) न करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों के पास अगले कई दिनों का अग्रिम कोटा सुरक्षित है और सप्लाई चेन को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।

रसद अधिकारियों को 'जीरो टॉलरेंस' के निर्देश

बैठक में वीसी के माध्यम से जुड़े सभी जिलों के रसद अधिकारियों को मुख्यमंत्री के सुशासन विजन के अनुरूप कार्य करने को कहा गया है।

  • कड़ा पहरा: रसद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में गैस एजेंसियों के स्टॉक की नियमित जांच करें।
  • कालाबाजारी पर रोक: यदि कहीं भी सिलेंडरों की कृत्रिम किल्लत पैदा कर अवैध वसूली या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है, तो संबंधित एजेंसी का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए।

अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान रहेंगे 'प्रायोरिटी' पर

युद्ध के तनाव के बीच सरकार ने आवश्यक सेवाओं को लेकर विशेष संवेदनशीलता दिखाई है। शासन सचिव ने निर्देश दिए हैं कि:

  • अस्पताल: किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट या कैंटीन के लिए गैस की किल्लत नहीं होनी चाहिए।
  • हॉस्टल और मेस: शैक्षणिक संस्थानों और छात्र छात्रावासों (Hostels) में भोजन व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • तत्काल हस्तक्षेप: यदि किसी संस्थान को सप्लाई में समस्या आती है, तो DSO को तत्काल हस्तक्षेप कर उसका समाधान करना होगा।

तेल कंपनियों के साथ 'इमरजेंसी' कोऑर्डिनेशन

बैठक में IOCL, BPCL और HPCL जैसी प्रमुख तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कंपनियों ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, राजस्थान के लिए आवंटित कोटे में कोई कटौती नहीं की गई है। सप्लाई चेन को डिजिटल माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है ताकि किसी भी जिले में शॉर्टेज होने पर तुरंत बैकअप भेजा जा सके।

विधानसभा में हुए हंगामे का असर?

गौरतलब है कि पिछले दिनों राजस्थान विधानसभा में विपक्ष ने गैस की कीमतों और कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत को लेकर सदन से वॉकआउट किया था। सरकार की यह त्वरित सक्रियता उसी दबाव और आमजन की बढ़ती चिंताओं का जवाब मानी जा रही है। खाद्य विभाग की इस बैठक में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम सागर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 03:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan News : LPG गैस किल्लत पर मच रही खलबली, अब भजनलाल सरकार का आया ये ‘जवाब’

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Manvendra Singh Jasol : दूसरी शादी के सवाल पर पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?

जयपुर

राजस्थान में गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार: स्कूलों में सप्लाई रोकी, हजारों रेस्टोरेंट्स और मैस में मचा हड़कंप, जानें ताजा हालात

Gas Cylinder Crisis in Rajasthan Supply Halted to Schools Restaurants and Hostels Hit Across State
जयपुर

आपकी बात: बिना सोचे-समझे खरीदारी पर अंकुश के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?

ओपिनियन

Gold-Silver Price: जयपुर में सोना 1.65 लाख के पार, चांदी में भारी गिरावट, ईरान-इजराइल युद्ध ने बढ़ाई सराफा बाजार की तपिश

Gold Silver Price in Jaipur
जयपुर

नीतीश के निशांत: सत्ता के सुखांत की नई सियासी पटकथा

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.