सावधान! गलत UPI ट्रांजेक्शन हो जाए तो घबराएं नहीं, इन 4 आसान तरीकों से मिल सकता है पैसा वापस

Wrong UPI Transaction : जयपुर। डिजिटल इंडिया के दौर में यूपीआई (UPI) से भुगतान करना बेहद आसान हो गया है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई को किसी अनजान खाते में पहुंचा सकती है। कई बार जल्दबाजी या गलत नंबर दर्ज करने से पैसा गलत व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाता है। ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय सही कदम उठाना जरूरी है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि गलत ट्रांजेक्शन होने पर किस तरह पैसे वापस पाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।