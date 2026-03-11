राजस्थान में यहां ज़िंदा शख्स की निकली अर्थी- लोग रह गए दंग ! जानें क्या है ‘अजब-गजब’ मामला?

स्थानीय जानकारों के अनुसार, यह परंपरा किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की नश्वरता को दर्शाने और खुशियों के बीच मृत्यु के सच को स्वीकार करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। भीलवाड़ा में शीतला अष्टमी को 'राड' या स्थानीय मेलों के रूप में मनाया जाता है, जहाँ इस तरह के स्वांग (बहुरूपिया कला) रचे जाते हैं। यह परंपरा मेवाड़ की प्राचीन बहुरूपिया कला का एक हिस्सा मानी जाती है, जो अब धीरे-धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन भीलवाड़ा ने इसे आज भी जीवित रखा है।