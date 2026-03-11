Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक हरी मिर्च और नींबू बिके महंगे, आलू-प्याज के दामों में गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज बारीक हरी मिर्च और नींबू महंगे बिके। इसके अलावा आज टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, ​शिमला मिर्च, अदरक, गाजर, ​शिमला मिर्च औैरलॉकी के दाम यथावत रहे। दूसर ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में गिरावट देखी गई। आज आलू के दाम 5 से 8 रुपए के बीच बोले गए। वहीं प्याज के दाम आज 7 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज यथावत रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।