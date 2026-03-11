Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक हरी मिर्च और नींबू बिके महंगे, आलू-प्याज के दामों में गिरावट

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर के दाम रहे स्थिर
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज बारीक हरी मिर्च और नींबू महंगे बिके। इसके अलावा आज टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, शिमला मिर्च, अदरक, गाजर, शिमला मिर्च औैरलॉकी के दाम यथावत रहे। दूसर ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में गिरावट देखी गई। आज आलू के दाम 5 से 8 रुपए के बीच बोले गए। वहीं प्याज के दाम आज 7 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज यथावत रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 16 से 22 रुपए
टमाटर देसी 10 से 18 रुपए
मटर 20 से 22 रुपए
मिर्ची 35 से 50 रुपए
बारीक मिर्च 80 से 90 रुपए
फूल गोभी 18 से 20 रुपए
पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए
करेला 40 से 45 रुपए
शिमला मिर्च 35 से 40 रुपए
नींबू 120 से 130 रुपए
लोकी 13 से 15 रुपए
भिंडी 45 से 68 रुपए
अदरक 54 से 55 रुपए
ग्वार फली 50 से 70 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 15 से 17 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 15 से 22 रुपए
टिंडा 12 से 30 रुपए
गाजर 10 से 12 रुपए
मूली 15 से 16 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
----------------------------------
आलू-प्याज हो रहे सस्ते
आलू 5 से 8 रुपए
प्याज 7 से 15 रुपए
लहसुन 30 से 100 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
