LPG Cylinder Update: राजस्थान में LPG सिलेंडर को लेकर CM भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में एलपीजी सिलेंडर की वितरण प्रणाली पर कड़ी निगरानी रखने और जमाखोरी व कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए कोई कमी नहीं है तथा आम उपभोक्तओं को इसकी निर्बाध आपूर्ति जारी है।