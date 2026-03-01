Rajasthan Weather : राजस्थान में बदला मौसम, 12 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में पश्विमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। इससे गर्मी से राहत मिली है। मौसम केन्द्र के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शनिवार को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों, शेखावाटी क्षेत्र, अजमेर, जयपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई।