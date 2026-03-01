LPG Cylinder Action: जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग पर प्रशासन का शिकंजा, 130 सिलेंडर जब्त

Gas Black Marketing: जयपुर। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग, भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर इस मामले में प्रभावी कार्रवाई के लिए त्रिस्तरीय जांच दल का गठन किया गया है। यह दल लगातार विभिन्न स्थानों पर जांच और प्रवर्तन कार्रवाई कर रहा है।