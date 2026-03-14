Census Duty: क्या शिक्षकों को मिलेगी जनगणना ड्यूटी से राहत? शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, आदेश जारी

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक कार्यों के चलते शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी से कार्यमुक्त नहीं करने के निर्देश जारी किए।

राज्य के विद्यालयों में कक्षा 9 और 11 की समान परीक्षाएं तथा कक्षा 5 से 7 तक की स्थानीय परीक्षाएं वर्तमान में आयोजित हो रही हैं।

एफएलएन और सीबीई कार्यक्रमों के साथ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और अंक अपलोड करने का कार्य भी जारी है।

विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षाओं के परिणाम 25 मार्च 2026 से पहले जारी किए जाएंगे।

25 मार्च 2026 को राज्य के सभी विद्यालयों में मेगा पीटीएम (अभिभावक-शिक्षक बैठक) आयोजित की जाएगी।

राज्य सरकार ने नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू करने का निर्णय लिया है।

नए सत्र की शुरुआत के साथ प्रवेशोत्सव और विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य भी जारी है।

एकल शिक्षक और दो शिक्षक वाले विद्यालयों के शिक्षकों को किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।