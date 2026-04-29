Jaipur: BJP अध्यक्ष Nitin Nabin की रैली में घुसे चोर, डॉलर-पाउंड-दिरहम और भारतीय करेंसी गायब, केस दर्ज



घटना के समय कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ थी और सुरक्षा के बावजूद चोर ने आसानी से वारदात को अंजाम दे दिया। इस घटना के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों में हलचल मच गई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शिप्रापथ थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और चोरी गए सामान की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है।