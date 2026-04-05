Jaipur LPG Alert: जयपुर कलेक्टर का बड़ा आदेश, इन उपभोक्ताओं को सरेंडर करना होगा गैस सिलेंडर, घर-घर होगी चैकिंग

Jaipur LPG News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है। जयपुर के जिला कलेक्टर संदेश नायक ने 'एक घर-एक गैस कनेक्शन' की नीति को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के इस नए फैसले के बाद अब उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिनके पास पाइप वाली गैस (PNG) और सिलेंडर (LPG) दोनों की सुविधा है।