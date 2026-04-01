1 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर के नए कलक्टर होंगे संदेश नायक, सामने होंगी ये 5 बड़ी चुनौतियां; जानें कितने पढ़े-लिखे हैं नए ‘कैप्टन’

Jaipur New Collector IAS Sandesh Nayak: 12 मई 1986 को जन्मे संदेश नायक इससे पहले चुरू, भरतपुर और सिरोही के जिला कलक्टर रह चुके हैं। वे खान एवं भूविज्ञान विभाग के निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक और जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO जैसे अहम पदों पर भी रह चुके हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Apr 01, 2026

IAS Sandesh Nayak

IAS Sandesh Nayak Pic

Rajasthan IAS Transfer list: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक बेड़े में बड़ा फेरबदल करते हुए देर रात 65 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में सबसे चर्चा का विषय राजधानी जयपुर का कलक्टर बदलना रहा। अब संदेश नायक (IAS Sandesh Nayak) जयपुर के नए जिला कलक्टर होंगे। 2011 बैच के तेज-तर्रार आईएएस संदेश नायक वर्तमान में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में काम कर रहे थे।


नए कलक्टर के सामने ये '5 बड़ी चुनौतियां'


राजधानी का जिम्मा संभालते ही संदेश नायक के सामने कई पेचीदा मसले होंगे:

  • ट्रैफिक जाम से निजात: जयपुर की जनता इस समय ट्रैफिक और जाम से सबसे ज्यादा त्रस्त है। शहर के मुख्य चौराहों और एंट्री पॉइंट्स पर सुगम यातायात सुनिश्चित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।
  • बंद रास्तों का विवाद सुलझाना: निवर्तमान कलक्टर डॉ. जितेन्द्र सोनी ने अपने कार्यकाल में करीब 2000 बंद रास्तों को खुलवाया था। इस सिलसिले को बरकरार रखते हुए विवादित रास्तों को आमजन के लिए खुलवाना एक बड़ी चुनौती है।
  • सरकारी निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग: जयपुर में इस समय एक दर्जन से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स, ओवरब्रिज और पुलियाओं का काम चल रहा है। समय सीमा में काम पूरा कराना और गुणवत्ता बनाए रखना नायक के कंधों पर होगा।
  • फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ: राजधानी में सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ पात्र लोगों तक बिना किसी देरी के पहुंचाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना महत्वपूर्ण होगा।
  • प्रशासनिक तालमेल: जयपुर राजधानी है, जहाँ सरकार के तमाम मंत्री और सीनियर अफसर मौजूद रहते हैं। ऐसे में सरकार की मंशा और प्रशासनिक कामकाज के बीच बेहतर समन्वय बिठाना चुनौतीपूर्ण रहता है।
  • कितनी है एजुकेशन? (Sandesh Nayak Profile)आईएएस संदेश नायक न केवल प्रशासनिक रूप से कुशल हैं, बल्कि उनकी शैक्षणिक योग्यता भी प्रभावशाली है। मूलतः कर्नाटक के रहने वाले नायक ने B.E. (Electronics) की डिग्री हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने 'कॉन्ट्रैक्टुअल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन' (अनुबंध विवाद समाधान) में सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी किया है। उनकी यह तकनीकी और कानूनी समझ जयपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आने वाले विवादों को सुलझाने में बेहद मददगार साबित हो सकती है।
  • अनुभव का बड़ा पोर्टफोलियो12 मई 1986 को जन्मे संदेश नायक इससे पहले चुरू, भरतपुर और सिरोही के जिला कलक्टर रह चुके हैं। वे खान एवं भूविज्ञान विभाग के निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक और जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO जैसे अहम पदों पर भी रह चुके हैं। तमाम जानकारी डीओपी के अनुसार है।

ये भी पढ़ें

RBSE 12th Result 2026: पीलिया से जंग हारी पर पढ़ाई से नहीं, मौत के 11 दिन बाद आया निकिता का 93.80% रिजल्ट; रो पड़े माता-पिता
श्री गंगानगर
बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करते शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, फोटो

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Apr 2026 08:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के नए कलक्टर होंगे संदेश नायक, सामने होंगी ये 5 बड़ी चुनौतियां; जानें कितने पढ़े-लिखे हैं नए ‘कैप्टन’

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RGHS Payment: 30 अप्रेल तक नहीं आया RGHS का 50% भुगतान तो ये बड़ा कदम उठाएंगे निजी अस्पताल, IMA का अल्टीमेटम जारी

RGHS
जयपुर

Industrial Land Policy: राजस्थान में लागू होगा केंद्र का नया मॉडल, उद्योगों को मिलेगी सस्ती जमीन

Rajasthan Industrial Land Policy
जयपुर

Rajasthan Night Market Plan: सरकार का 24×7 बाजार खोलने का प्लान; अब तक नाइट मार्केट का फाइनल ड्राफ्ट ही नहीं तैयार

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

जयपुर में चैत्र मेले को लेकर ट्रैफिक में बदलाव, कई मार्गों पर डायवर्जन लागू, 1 से 5 अप्रेल तक MI रोड पर विशेष व्यवस्था

Jaipur Traffic Changes for Chaitra Fair Diversions on Key Routes Special Arrangements on MI Road from April 1-5
जयपुर

बदले राजस्थान के 25 जिलों के कलक्टर, डाबी सिस्टर्स को मिली ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

Dabi Sisters Ai Pic
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.