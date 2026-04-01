जयपुर के नए कलक्टर होंगे संदेश नायक, सामने होंगी ये 5 बड़ी चुनौतियां; जानें कितने पढ़े-लिखे हैं नए ‘कैप्टन’

Rajasthan IAS Transfer list: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक बेड़े में बड़ा फेरबदल करते हुए देर रात 65 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में सबसे चर्चा का विषय राजधानी जयपुर का कलक्टर बदलना रहा। अब संदेश नायक (IAS Sandesh Nayak) जयपुर के नए जिला कलक्टर होंगे। 2011 बैच के तेज-तर्रार आईएएस संदेश नायक वर्तमान में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में काम कर रहे थे।