RBSE 12th Result 2026: पीलिया से जंग हारी पर पढ़ाई से नहीं, मौत के 11 दिन बाद आया निकिता का 93.80% रिजल्ट; रो पड़े माता-पिता

बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करते शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, फोटो
RBSE 12th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने मंगलवार सुबह 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए। इस साल भी बेटियों ने सफलता का परचम लहराया है, लेकिन इन नतीजों के बीच श्रीगंगानगर की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सबकी आंखों में आंसू ला दिए।
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 7 KN (श्रीगंगानगर) की छात्रा निकिता ने कला वर्ग (Arts) में 93.80% अंक हासिल किए हैं। निकिता एक बेहद गरीब परिवार से थी, जिसके माता-पिता मजदूरी कर उसे पढ़ा रहे थे। परीक्षा के दौरान ही निकिता 'पीलिया' (Jaundice) की चपेट में आ गई थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे बीकानेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए भी निकिता का हौसला कम नहीं हुआ, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 20 मार्च को इलाज के दौरान निकिता का निधन हो गया। आज जब रिजल्ट आया और निकिता का नाम मेरिट लिस्ट के करीब दिखा, तो उसके माता-पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा जारी किए गए परिणामों में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है:
पिछले साल की तुलना में इस बार सभी संकाय में परीक्षा परिणामों में कुछ हद तक कमी आई है। गंगानगर जिले में भी पिछले साल की तुलना में परिणाम कम आया है। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार शिक्षा विभाग ने सिर्फ बीस दिन में ही परीक्षा परिणाम जारी कर दिए। इस बीच करीब नौ लाख से ज्यादा बच्चों की कॉपी जांची गई। उसके अलावा तीनों ही संकाय में रिजल्ट तैयार किए। इसके लिए रात-रात भर तक काम किया। इस बार शिक्षा विभाग निजी विद्यालयों को टक्कर देने की तैयारी में है और कई सालों के बाद फिर से एक अप्रेल से नया सत्र शुरू कर रहा है। दसवीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम पहले ही जारी कर दिया गया है।
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