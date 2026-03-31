RBSE 12th Result 2026: पीलिया से जंग हारी पर पढ़ाई से नहीं, मौत के 11 दिन बाद आया निकिता का 93.80% रिजल्ट; रो पड़े माता-पिता

पिछले साल की तुलना में इस बार सभी संकाय में परीक्षा परिणामों में कुछ हद तक कमी आई है। गंगानगर जिले में भी पिछले साल की तुलना में परिणाम कम आया है। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार शिक्षा विभाग ने सिर्फ बीस दिन में ही परीक्षा परिणाम जारी कर दिए। इस बीच करीब नौ लाख से ज्यादा बच्चों की कॉपी जांची गई। उसके अलावा तीनों ही संकाय में रिजल्ट तैयार किए। इसके लिए रात-रात भर तक काम किया। इस बार शिक्षा विभाग निजी विद्यालयों को टक्कर देने की तैयारी में है और कई सालों के बाद फिर से एक अप्रेल से नया सत्र शुरू कर रहा है। दसवीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम पहले ही जारी कर दिया गया है।