Success Story Of 5 Sisters: भ्रूण हत्या के लिए बदनाम था जिला, अनपढ़ मां की पांचों बेटियों ने RAS अफसर बनकर रच दिया इतिहास, ऐसे कर रही गांव की मदद

भेरूसरी गांव के रहने वाले सहदेव सहारण एक छोटे किसान हैं। वे और उनकी पत्नी लक्ष्मी दोनों ही पढ़े.लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा की अहमियत को अच्छी तरह समझा। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने बेटियों की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। सहदेव सहारण का कहना है कि वे खुद पढ़ नहीं पाए, लेकिन हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटियां पढ़.लिखकर आगे बढ़े। कई बार ऐसा भी समय आया जब घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। खेत की सीमित आमदनी और फसल की अनिश्चितता के बीच भी परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। बेटियों ने भी पिता की मेहनत और संघर्ष को समझते हुए पूरी लगन से पढ़ाई जारी रखी। बंट में दूसरों के खेत लेकर पिता ने काम किया और प्रयास करते रहे।