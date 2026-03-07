जानिए सीएम भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित हनुमानगढ़ दौरे को लेकर क्या हुआ बदलाव

-कल सीएम का हनुमानगढ़ दौरा संभावित

-रातोंरात मंडी की टूटी सडक़ों की करवाई मरम्मत

हनुमानगढ़. सीएम भजनलाल शर्मा आठ मार्च को हनुमानगढ़ आ सकते हैं। सीएम के कार्यक्रम स्थल में थोड़ा बदलाव करते हुए अब कार्यक्रम जाट भवन के सामने मंडी के बी ब्लॉक के प्लेटफार्म नंबर दो पर करने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर मंच आदि तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। शाम तक मंच पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। सीएम दौरे के दृष्टिगत मंडी परिसर की सडक़ों की रिपयेरिंग रातोंरात की गई है। चारों तरफ मंडी परिसर को साफ करवाया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा का हनुमानगढ़ दौरा तय किया गया है। इस दौरान वह हनुमानगढ़ जंक्शन की धानमंडी में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। पूर्व में कार्यक्रम धानमंडी में भूमि विकास बैंक के पास स्थित शैड के नीचे होना प्रस्तावित था। लेकिन सुरक्षा कारणों से अब सीएम का कार्यक्रम जाट भवन के सामने मंडी के बी ब्लॉक के प्लेटफार्म नंबर दो पर करने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य स्तरीय कार्यक्रम दोपहर एक बजे शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए हनुमानगढ़ आएंगे। प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम को देखते हुए जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। सुरक्षा, यातायात, मंच व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही है। जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव, एडीएम उम्मेदीलाल मीणा, जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई, कृषि उपज मंडी समिति सचिव विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।