हनुमानगढ़ की फैक्ट्री में भीषण आग, पलभर में करोड़ों का नुकसान, लपटों से इलाके में हड़कंप

फैक्ट्री संचालक ने बताया कि इस अग्निकांड में करीब 2300 क्विंटल नरमा, लगभग 2000 गांठें रुई और करीब 1000 बोरी बिनोला पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। आसपास के ग्रामीण भी धुएं का गुबार देखकर मौके पर पहुंच गए। आर्थिक दृष्टि से यह नुकसान बेहद बड़ा बताया जा रहा है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि वास्तविक आकलन जांच और स्टॉक वेरिफिकेशन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। संबंधित विभाग ने मौके का निरीक्षण कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।