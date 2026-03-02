हनुमानगढ़ की फैक्ट्री में भीषण आग, पलभर में करोड़ों का नुकसान, लपटों से इलाके में हड़कंप

जलकर राख हुआ करोड़ों का माल। फोटो- पत्रिका
रावतसर। निकटवर्ती चक 23 डीडब्ल्यूडी में स्थित एक इंडस्ट्रीज में रविवार रात करीब दो बजे अचानक भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए का नरमा, रुई और बिनोला जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार रविवार रात लगभग दो बजे फैक्ट्री में खुले में पड़े नरमे और रुई में आग लग गई। भयंकर रूप से लगी आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री परिसर में हड़कंप मच गया।
घटना की सूचना मिलते ही फैक्ट्री संचालक जय नारायण शर्मा मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों के साथ मिलकर प्रारंभिक स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता को देखते हुए तत्काल अग्निशमन विभाग और पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक दमकल पहुंची, तब तक करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो चुका था। आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है।
फैक्ट्री संचालक ने बताया कि इस अग्निकांड में करीब 2300 क्विंटल नरमा, लगभग 2000 गांठें रुई और करीब 1000 बोरी बिनोला पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। आसपास के ग्रामीण भी धुएं का गुबार देखकर मौके पर पहुंच गए। आर्थिक दृष्टि से यह नुकसान बेहद बड़ा बताया जा रहा है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि वास्तविक आकलन जांच और स्टॉक वेरिफिकेशन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। संबंधित विभाग ने मौके का निरीक्षण कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
