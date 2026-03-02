Crime: पंजाब में गैंगवार से पहले हनुमानगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन, 11 पिस्टल के साथ पकड़े बंबीहा गैंग के 2 गुर्गे

आईजी ओमप्रकाश ने बताया कि मुखबिर सूचना पर लखुवाली चौकी प्रभारी किशोर मान ने मय टीम मेगा हाइवे पर नाकाबंदी शुरू की। एक बस को रुकवा कर जांच की गई। इस दौरान दो संदिग्ध युवक बस से उतरकर मुख्य नहर के पटड़े की ओर जाने लगे। उनका पीछा कर तलाशी ली तो बैग से 11 पिस्टल व 22 मैग्जीन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमनदीप सिंह उर्फ कैप्टन (30) पुत्र कलवंत सिंह उर्फ पप्पू सिंह व पवनदीप सिंह उर्फ बिल्ला उर्फ सन्नी (25) पुत्र बगा सिंह दोनों निवासी बरगाड़ी तहसील जैतो जिला फरीदकोट पंजाब के रूप में हुई। पवनदीप सिंह के खिलाफ पूर्व में आम्र्स एक्ट व संगठित अपराध के तीन प्रकरण दर्ज हैं। जबकि अमनदीप के खिलाफ मारपीट के मामले दर्ज हैं।