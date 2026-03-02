2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Rajasthan: शिवलिंग उखाड़ने के बाद फैला आक्रोश, तनावपूर्ण माहौल में SDM ने दिए ये आदेश

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले के नाथवाना गांव में मंदिर परिसर से शिवलिंग उखाड़े जाने की घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। मामले ने तूल पकड़ते हुए गांव का माहौल तनावपूर्ण बना दिया।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Akshita Deora

Mar 02, 2026

Hanumangarh News

शिव मंदिर में खंडित आस्था की जगह मिट्टी से बनाया शिवलिंग और पुलिस थाना संगरिया में पहुंचे ग्रामीण (फोटो: पत्रिका)

Tense Atmosphere After Shivling News: हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र के गांव नाथवाना में बाबा हरिराम मंदिर परिसर में स्थापित शिवलिंग तोड़े जाने की घटना ने गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर में सामूहिक रूप से स्थापित शिवलिंग को बीती रात अज्ञात लोगों ने तोडक़र उठा लिया। इस घटना से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया।

ग्रामीण बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मामला दर्ज करने की गुहार लगाई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम जय कौशिक ने आकर दोनों पक्षों की बातें सुनी। समझाइश करते हुए उन्होंने गांव में शांति बनाए रखने का आह्वान किया। थाना प्रभारी अमरसिंह को निष्पक्ष जांच करने सहित घटनास्थल का तुरंत मौका निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने के आदेश दिए।

ग्रामीणों का कहना है कि करीब 5-6 महीने पहले पूरे गांव ने मिलकर श्रद्धा से शिवलिंग स्थापना की थी। आरोप है कि मंदिर के सामने रहने वाले एक परिवार के कुछ लोग शुरू से इसका विरोध कर रहे थे। पहले मंदिर की दीवार गिराने का भी आरोप लगाया। महिलाओं के साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता और शिवरात्रि के दिन मंदिर तोडऩे की धमकी तक दी गई थी।

ग्रामीणों संजय गोदारा, भीमसेन, सुमित पूनियां, कोरांदेवी, भागवंती, चंद्रकला, विकास गोदारा, राकेश सिहाग, वेद सिहाग, जतिन नैण, उर्मिलजा, तारावंती, अंजू, राहुल पूनियां, तारादेवी, चंदमुखी, लभु सिहाग, विकास शर्मा, आजाद बिश्रोई सहित अनेक ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह कृत्य सुनियोजित है और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचे और पूजा-अर्चना बाधित नहीं हो, इसके लिए ग्रामीणों ने अस्थायी रूप से मिट्टी का शिवलिंग स्थापित कर दिया है। विश्व हिन्दू परिषद् के अध्यक्ष जितेंद्रमोहन ऐरी व मंत्री बंशी शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने घटना पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन से शीघ्र और कठोर कार्रवाई की मांग की है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Crime: हिस्ट्रीशीटर ने कार डील विवाद में शोरूम के कर्मचारी को बेरहमी से पीटा,4 दांत तोड़े,आरोपी फरार
जयपुर
हमले में घायल शोरूम कर्मचारी, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Mar 2026 08:03 am

Published on:

02 Mar 2026 08:02 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Rajasthan: शिवलिंग उखाड़ने के बाद फैला आक्रोश, तनावपूर्ण माहौल में SDM ने दिए ये आदेश

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टैक्स की जटिलताओं को दूर करने वाले वरिष्ठ सदस्यों का हुआ सम्मान

हनुमानगढ़: टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में मौजूद अधिवक्ता व अन्य।
हनुमानगढ़

वर्ष दर वर्ष बढ़ा रहे एमएसपी, आढ़त पर चुप्पी

हनुमानगढ़: जंक्शन मंडी परिसर।
हनुमानगढ़

दो मार्च को होलिका दहन करना उचित: पंडित रतनलाल शास्त्री

हनुमानगढ़: होलिका दहन को लेकर गोबर के उपले बनाती महिलाएं।
हनुमानगढ़

Rajasthan: ‘मम्मी-पापा को बचा लो…’, पिटाई करने के बाद 5 बच्चों के माता-पिता ने खाया जहर, बचाने के लिए 5KM दौड़ा 12 साल का बेटा, 1 की मौत

Hanumangarh Suicide
हनुमानगढ़

बड़ोपल बारानी की 8000 बीघा भूमि वन विभाग को देने के निर्णय का विरोध

हनुमानगढ़: जिला कलक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने जाते पीलीबंगा के पूर्व विधायक व ग्रामीण।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.