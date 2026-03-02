Rajasthan: शिवलिंग उखाड़ने के बाद फैला आक्रोश, तनावपूर्ण माहौल में SDM ने दिए ये आदेश

ग्रामीणों का कहना है कि करीब 5-6 महीने पहले पूरे गांव ने मिलकर श्रद्धा से शिवलिंग स्थापना की थी। आरोप है कि मंदिर के सामने रहने वाले एक परिवार के कुछ लोग शुरू से इसका विरोध कर रहे थे। पहले मंदिर की दीवार गिराने का भी आरोप लगाया। महिलाओं के साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता और शिवरात्रि के दिन मंदिर तोडऩे की धमकी तक दी गई थी।