Rajasthan: ‘मम्मी-पापा को बचा लो…’, पिटाई करने के बाद 5 बच्चों के माता-पिता ने खाया जहर, बचाने के लिए 5KM दौड़ा 12 साल का बेटा, 1 की मौत

Hanumangarh Couple Attempt Suicide: हनुमानगढ़ के पड़ोसी गांव चौटाला के संगरिया रोड स्थित जवाहर कॉलोनी की एक ढाणी में बुधवार शाम घरेलू कलह ने दर्दनाक रूप ले लिया। 35 वर्षीय सुभाष ने पत्नी सुनीता उर्फ ममता के साथ विवाद के बाद जहरीला पदार्थ निगल लिया। सुभाष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में सुनीता को पहले संगरिया अस्पताल और बाद में हनुमानगढ़ रेफर किया गया जहां वह वेंटिलेटर पर उपचाराधीन है।